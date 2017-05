Adnane Remmal extrait des antibiotiques de la nature

Adnane Remmal est un chercheur et professeur marocain de biologie participant au Prix de l’Inventeur Européen 2017 dans la catégorie « Pays non membre de l’OEB ». Adnane a été nominé après avoir trouvé une nouvelle méthode d’extraire des antibiotiques des plantes et des produits naturels. Ses concurrents pour le prix seraient Waleed Hassanein (États-Unis) et l’équipe composée de James G. Fujimoto, Eric A. Swanson et Robert Huber (États-Unis, Allemagne). On annoncera le 15 juin 2017 à Venise les lauréats de la 12ème édition de l’événement.

Plus d’explications en vidéo :

Pour voter, consultez le lien : https://goo.gl/dnRPrU