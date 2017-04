African Business Connect pose le pied à Kigali

La 2e édition de l’African Business Connect s’est ouverte hier lundi à Kigali la capitale rwandaise, première étape de la tournée africaine. En effet, organisée par la BMCE Bank of Africa en partenariat avec Maroc Export, l’initiative a pour objectif de connecter les opérateurs marocains aux marchés de l’Afrique de l’est et australe.

Ainsi, quelque 300 entreprises marocaines et rwandaises ont pu réaliser plus de 560 rencontres B2B et B2G, sur les opportunités d’investissements et de partenariats pour le développement à l’international. L’African Business Connect se poursuivra en Tanzanie ce mercredi et finira son périple par la grande île Madagascar.

Rappelons que la première édition organisée en 2015 était orientée vers l’Afrique de l’ouest, avec comme pays visités le Sénégal et le Mali.