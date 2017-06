Afrique centrale : Le Maroc devient actionnaire de la BDEAC

Le Maroc rentre dans le capital de la BDEAC, la Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale, et renforce ainsi ses relations avec les pays de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale. En effet, le ministre de l’Économie et des finances, Mohamed Boussaid et le Vice-Président de la BDEAC, Zounguere Sokambi Armand Guy, ont signé ce mercredi la convention de prise de participation qui va renforcer la coopération Sud-Sud et encourager l’Investissement privé.

De même, selon le responsable de la banque de développement, la prise de participation du Maroc aura pour effet de permettre aux pays de la région de faire face aux exigences d’une économie de plus en plus mondialisée.

La BDEAC est l’institution de Financement du développement des 6 pays de la CEMAC que sont le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale et le Tchad.