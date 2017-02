Afriquia lance AutoGo

Afriquia a annoncé à l’occasion d’un point de presse, le lancement de sa nouvelle enseigne d’entretien automobile « AutoGo ».

Et c’est à la station Palmeraie, située à l’entrée de la ville de Marrakech, qu’a eu lieu l’événement de lancement en présence du staff de la société et à leur tête Said El Baghdadi, le Directeur Général de Afriquia SMDC, qui a déclaré à cette occasion : « AutoGo est la nouvelle adresse d’entretien automobile proposant un service de qualité, des produits fiables et des réponses précisément adaptées aux besoins de notre clientèle ».

Cette nouvelle marque a été créée à l’occasion de la refonte de l’identité visuelle et du design des stations-service Afriquia. « Le réseau AutoGo qui compte huit centres opérationnels à ce jour ambitionne de devenir le leader du service d’entretien auto au Maroc. D’ailleurs, nous prévoyons plusieurs ouverture courant 2017 » précise Said El Baghdadi.

Hors bâti, l’investissement tourne autour de 4,5 millions de dirhams l’unité.

AutoGo et AutoGo Extra

La première, sous le nom de AutoGo, propose des services d’entretien basiques pour un dépannage d’urgence, le lavage ou encore une vidange.

Tandis que la seconde, sous le nom de AutoGo Extra, proposera en plus des vidanges du moteur, des services plus élaborés tels que la pneumatique, le freinage ou encore la climatisation. A titre d’exemple, le centre AutoGo de la station Plameraie à Marrakech fait partie de la catégorie de centres proposant des services Extra allant de la pneumatique aux amortisseurs en passant par la vente de tous types d’accessoires.

A noter que ce nouveau centre entre dans la refonte globale de la station Afriquia Palmeraie, qui a connu un lifting à la fois de son identité visuelle mais aussi de son architecture et de son organisation.