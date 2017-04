Attijariwafa Bank soutient le tourisme ivoirien

Attijariwafa Bank va accompagner la Côte d’Ivoire dans le financement du Tourisme pour davantage dynamiser le secteur. En effet, c’est durant la rencontre du Club Afrique Développement organisée à Abidjan jeudi dernier que le ministre ivoirien du Tourisme a annoncé que la banque panafricaine va accompagner son département à développer de 2 fonds d’investissement.

Le premier sera un fonds d’investissement privé dédié au secteur touristique et hôtelier tandis que le second sera constitué de capitaux souverains de pays amis et alliés avec la participation en nature de l’État ivoirien.

Au total, Attijariwafa Bank va assister la Côte d’Ivoire à réunir jusqu’à 3.000 milliards FCFA soit environ 4,9 milliards de dollars à l’horizon 2021.

Pour mémoire, le Maroc partage son expertise avec la Côte d’Ivoire dans la valorisation de la Baie de Cocody, projet piloté par Marchica Med et qui est dupliqué également à Madagascar.