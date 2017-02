Dématérialisation : Maroclear et l’AMIC s’allient

Fathïa BENNIS, Président – Directeur général du Dépositaire Central Maroclear et Hassan LAAZIRI, Président de l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC), ont procédé hier mardi 07 février à la signature d’un Mémorandum d’entente au siège de Maroclear pour la promotion du service de dématérialisation auprès des participations détenues par les investisseurs en capital.

La dématérialisation des titres est le remplacement des titres physiques ou du registre des actionnaires d’une entreprise par l’ouverture d’un compte titres chez Maroclear via son dépositaire (banque ou société de bourse). Cette démarche apporte à l’entreprise et à ses actionnaires de nombreux avantages, comme la sécurité grâce à l’élimination des risques de destruction, de vol ou de détérioration des titres physiques, le confort puisqu’il n’y a plus de risques d’erreurs liés à la gestion manuelle ou encore plus de visibilité grâce à l’attribution d’un code ISIN, norme internationale très prisée par les investisseurs. Enfin, une garantie de bonne fin des transactions en cas de cession d’actions, de succession ou d’ouverture de l’actionnariat, puisque la transmission des titres se fait dans la transparence.

Ce Mémorandum d’entente vise à définir un cadre commun d’actions pour promouvoir la détention électronique des titres. Les deux partenaires ciblent l’ensemble des sociétés anonymes, dans lesquelles les investisseurs en capital détiennent des participations.