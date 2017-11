G5 Sahel : L’approche de l’ONU expliquée par Ahmed Rhazaoui

Entretien réalisé en marge de la conférence organisée par OCP Policy Center en collaboration avec le réseau Med Think 5+5 de l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMeD) intitulée La Méditerranée occidentale et le Sahel : Sécurité humaine et développement socio-économique , tenue les 16 et 17 novembre 2017 à Rabat.