Journée de la Terre : une ligne de crédit pour l’économie circulaire signée BMCE Bank Of Africa

A l’occasion de la Journée Internationale de la Terre, BMCE Bank Of Africa lance une ligne de financement à impact positif. Principal but annoncé : appuyer l’Objectif du Développement Durable des Nations Unies relatif à la Consommation et Production Responsable et aux mesures relatives à la Lutte Contre les Changements Climatiques.

Faisant suite à l’obtention d’un prêt de 20 millions d’euros en faveur de BMCE Bank of Africa de la part de FMO (Entrepreneurial Development Bank des Pays Bas) et BEI (Banque Européenne d’investissement) lors de la COP22 pour le financement de l’économie circulaire au Maroc, , la nouvelle offre « Valorisation des Matières Résiduelles » présente une solution globale pour accompagner les entreprises souhaitant s’inscrire dans une démarche de gestion plus cohérente et plus efficiente de leurs matières résiduelles.

BMCE Bank of Africa explique dans un communiqué que ce financement est accompagné d’une assistance technique gratuite offerte par FMO, et d’un taux bonifié de 25PB sur le taux appliqué accordé par BEI. « Dans un contexte économique de plus en plus exigeant, la valorisation des matières résiduelles permet aux entreprises bénéficiaires de réaliser des économies financières et de fédérer leurs collaborateurs autour de valeurs de développement durable », souligne le Groupe. E d’ajouter : « Cette démarche présente plusieurs enjeux essentiels pour l’entreprise : réduction des coûts de matières premières, de stockage et d’élimination des déchets, ouverture sur de nouveaux marchés, amélioration de l’image de l’entreprise et proactivité vis-à-vis des futures lois et réglementations ».

BMCE Bank of Africa déclare œuvrer de la sorte à contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de gestion des déchets 2008-2022 et de la Stratégie nationale de développement durable – SNDD.