La Hollande arrête enfin Said Chaou

Les autorités néerlandaises compétentes ont arrêté aujourd’hui le dénommé Saïd Chaou. Ce revirement constitue un développement important dans le traitement de cette affaire liée au crime organisé et qui dure depuis des années.

Les nombreux contacts entre les parties marocaine et hollandaise, durant les derniers mois, et plus particulièrement au cours des derniers jours, se sont donc avérées concluants dans la mesure où elles ont permis de faire aboutir les procédures judiciaires et de coopération entre les deux pays.

À noter que cette arrestation est intervenue, exclusivement, en exécution des mandats d’arrêt internationaux émis par les autorités judiciaires marocaines, depuis 2010 et à la demande d’extradition introduite en juin 2015.

Pour rappel, Chaaou est accusé au Maroc de crimes graves liées à la constitution d’une association de malfaiteurs et de crime d’homicide volontaire ainsi que de délits de corruption et de trafic international de stupéfiants.

Cette nouvelle arrestation n’est donc pas liée à la procédure judiciaire en cours aux Pays-Bas, dans laquelle le dénommé Chaaou est poursuivi pour d’autres crimes et délits.

Ainsi, après sept ans d’attente et pour la première fois, les requêtes marocaines sont traitées de manière sérieuse et concrète.

Par ailleurs, Chaaou est également poursuivi aux Pays-Bas pour des crimes graves. Ainsi, en juin 2015, il a été arrêté pour constitution de bande criminelle, trafic de drogue et d’armes. Cette affaire suit son cours et sera jugée avant la fin de l’année aux Pays-Bas.

Cette arrestation va certainement dissiper le nuage qui commençait à poindre à l’horizon entre le Maroc et la Hollande.