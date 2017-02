La SNEP a un nouveau Directeur Général Délégué

Après la tenue du conseil d’administration au sein de son siège social, le 06 Février 2016, les administrateurs de la SNEP ont décidé à l’unanimité de nommer Monsieur Rachid MOHAMMADI en tant que Directeur Général Délégué suite au départ en retraite de Monsieur Mohammed REGBA.

Ingénieur de formation et diplômé d’une école américaine, M. Rachid MOHAMMADI a à son actif 25 années d’expérience dans le domaine de l’industrie. Il a construit une carrière exemplaire et occupé des postes clés à travers le Maroc, notamment à la tête de Dimatit, filiale du Groupe Ynna Holding qu’il a dirigé pendant 13 ans. Cette nomination à la direction de la SNEP constitue une nouvelle étape mais aussi une continuité dans son parcours professionnel dédié à l’innovation industrielle.

“j’accueille ma nomination avec fierté, humilité et confiance. Pour moi, c’est le début d’une nouvelle aventure au sein d’un marché qui présente ses propres challenges. Cependant, avec l’équipe passionnée et professionnelle déjà en place, je peux d’ores déjà confirmer que c’est une expérience positive et enrichissante que de rejoindre SNEP, une industrie à la base de toutes les industries nationales. Je suis impatient d’explorer les nombreuses opportunités qui s’offrent à nous;” déclare M. Rachid MOHAMMADI.

Cette nomination se passe dans un contexte favorable dans lequel le Conseil d’administration note avec satisfaction le redressement notable des indicateurs de performance de SNEP par rapport à 2015. L’analyse des résultats de l’année 2016 fait ressortir une augmentation du chiffre d’affaires de 22% par rapport à l’année écoulée et un résultat net bénéficiaire d’environ 65 millions de dirhams.

A ce titre M. Mohammed REGBA a été félicité par l’ensemble des administrateurs pour les résultats obtenus et le travail remarquable accompli pendant plus de 13 années au sein de SNEP. A son tour, M. Mohammed REGBA a remercié tous les administrateurs et l’ensemble des collaborateurs pour leur confiance et leur soutien.