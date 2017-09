Le Prince Héritier Moulay El Hassan lance la rentrée scolaire

Le prince héritier a donné, jeudi 7 septembre 2017 à l’école Abdelmoumen à l’arrondissement Hassan à Rabat, le coup d’envoi officiel de la rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle 2017-2018. Par la même occasion, Moulay El Hassan a lancé l’Initiative royale « Un million de cartables » qui bénéficiera cette année à 4.262.000 élèves.

Cette année, quelque 7,870 millions élèves sont inscrits, dont 4.322.482 au cycle primaire, 1.722.949 au secondaire collégial, 1.026.296 au secondaire qualifiant, et 805.201 élèves au préscolaire.

Au niveau de la formation professionnelle, un total de 593 mille stagiaires sont inscrits au niveau des différents cycles de formation (baccalauréat professionnel, formation qualifiante, technicien, technicien spécialisé, etc.).

L’enseignement supérieur enregistre, quant à lui, quelque 900 mille étudiants inscrits, dont 831.615 au niveau des universités, 41.000 dans des instituts privés, et 32.400 dans des établissements de formation des cadres.