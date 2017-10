Le Roi adresse un message à la Confédération Africaine d’Athlétisme

Le Roi Mohammed VI a adressé un message aux responsables de l’Athlétisme africain à l’occasion du 27e Congrès de la Confédération Africaine d’Athlétisme qui s’est ouvert ce lundi à Skhirat.

Dans son message, le Souverain a appelé les responsables africains à corriger les dysfonctionnements structurels qui entachent l’Athlétisme et de le mettre au diapason des évolutions fulgurantes que connaît ce sport au niveau mondial.

Le message royal a également mis l’accent sur le rôle du sport et de l’Athlétisme pour la jeunesse africaine comme moyens pour favoriser son épanouissement, assurer son insertion socio-économique et renforcer son immunité contre toute forme de déviance et d’extrémisme.