Le Salon du Cheval d’El Jadida fête sa première décennie

Sous le haut patronage royal, la 10e édition du Salon du Cheval se déroulera à El Jadida, au Parc d’Exposition Mohammed VI, du 17 au 22 octobre 2017, sous le thème “ Le Salon du cheval d’El Jadida : Dix ans de fierté et passion ”.

Célébrant le 10e anniversaire de son engagement en faveur du développement de la filière équine marocaine et de la préservation du patrimoine national culturel lié au cheval, le Salon a choisi de faire de cette édition un moment de célébration destiné à mettre en valeur le travail effectué par l’Association du Salon du Cheval en vue de valoriser la richesse et la très grande diversité des traditions équestres marocaines ainsi que le savoir-faire exceptionnel des artistes locaux.

Cette dixième édition sera également l’occasion pour le Salon de poursuivre ses efforts en matière de coopération internationale dans le domaine du cheval en mettant à l’honneur le Qatar, dont les traditions équestres sont reconnues au niveau international et qui partage, avec le Maroc la même passion pour le cheval.

De nombreux temps forts émailleront ainsi les six jours que durera le Salon. En plus des compétitions sportives de haut niveau, comme le Show International A Pur-Sang Arabe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, le Concours National des Chevaux Arabe-Barbes, le Championnat International des Chevaux Barbes, les Concours Internationaux de Saut d’Obstacles 1* et 3*W, comptant pour la qualification à la Coupe du Monde et constituant la troisième étape du Morocco Royal Tour, le Salon proposera un espace qui sera dédié à la Tbourida avec la participation de sorbas représentant différentes régions du Maroc dans le cadre de la deuxième édition du Grand Prix de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI de Tbourida.

Le Salon accordera par ailleurs une place privilégiée aux activités équestres ludiques, qui seront valorisées à travers un concours de poneys et un concours d’art pour jeunes talents, tous deux organisés au sein du village pour enfants. Des présentations de spectacles équestres par la Garde Royale, la Gendarmerie Royale, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, les Forces Armées Royales et de l’École d’Art Équestre de Marrakech ainsi que de grandes troupes internationales seront conviés à cette occasion.

Poursuivant son engagement en faveur du développement de la recherche dans les domaines scientifiques et culturelles, en relation avec le Cheval. Le Salon réunira, en outre, la communauté des professionnels dans le cadre de conférences et de séminaires autour de l’actualité de la filière équine.