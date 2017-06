Le Souverain nomme 13 nouveaux ambassadeurs

En vertu des dispositions de l’article 49 de la Constitution, et sur proposition du chef du gouvernement et à l’initiative du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Roi Mohammed VI a nommé plusieurs ambassadeurs. Il s’agit de :

. Omar Zniber, ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des Organisations Internationales à Genève.

. Mustapha Mansouri, ambassadeur au Royaume d’Arabie Saoudite.

. Karima Benyaich, ambassadeur au Royaume d’Espagne.

. Aziz Mekouar, ambassadeur en République populaire de Chine.

. Mohamed Laaroussi, ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Union africaine.

. Hamid Chabar, ambassadeur en République islamique de Mauritanie.

. Soria Othmani, ambassadeur au Canada.

. Othamne Bahnini, ambassadeur en République du Portugal.

. Faouz Achabi, ambassadeur en République d’Ukraine.

. Fadel Benyaich, ambassadeur en Roumanie.

. Hanane Saâdi, ambassadeur en République Tchèque.

. Mohamed Farahat, ambassadeur en République de Ghana.

. Boughaleb Attar, ambassadeur à Cuba.