Les avocats MRE et ceux du Maroc se concertent à Agadir

Le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration organise, en partenariat avec l’Association des barreaux du Maroc, le 2e Forum des Avocats MRE les 24 et 25 novembre 2017 à l’Hôtel Atlantic Palace à Agadir.

Comme pour la première édition, ce forum vise à répondre aux questions liées à « la profession d’Avocat et la globalisation », « l’accompagnement juridique et judiciaire des MRE en situation de vulnérabilité (personnes âgées, détenus, mineurs non accompagnés)» et «les mécanismes de coopération et de coordination entre l’Association des barreaux du Maroc et le réseau des avocats MRE ».

A l’ère de la globalisation, la profession d’avocat au Maroc se heurte à des difficultés et défis liés à la libre circulation du Corps de la défense lors de l’exercice de ses activités à l’extérieur du pays, particulièrement en cas de recours à l’arbitrage ou pour fournir consultations et conseils, rédiger des actes juridiques au profit des personnes morales ou physiques.

L’événement compte renforcer les mécanismes de coordination et de coopération entre l’association des barreaux du Maroc, le réseau des avocats MRE et les institutionnels -aussi bien au Maroc que dans les pays d’accueil-.

Il s’agira aussi de s’intéresser aux doléances de certaines catégories vulnérables des MRE que leur situation nécessite un accompagnement juridique et judiciaire adéquat. Cela passe inévitablement par le renforcement de leurs droits acquis, durant leur résidence dans les pays d’accueil, et leur préservation en cas de retour au Maroc.

Afin de répondre à ces questions, outre le réseau des avocats MRE et l’Association des barreaux du Maroc, prendront part à cette rencontre ministères, organismes et instituions publics ainsi que la Cour de Cassation.