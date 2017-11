L’INDH sollicitée au Ghana

Le Maroc et le Ghana ont signé, jeudi 02 novembre à Accra la capitale ghanéenne, un mémorandum d’entente en matière de développement humain. La coordinatrice nationale de l’INDH, l’Initiative nationale pour le développement humain, Nadira el Guermai, et la ministre ghanéenne des Initiatives spéciales au développement ont signé le mémorandum portant sur le partage d’informations et d’expertise pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

La responsable de l’INDH a précisé que ce mémorandum d’entente pourrait aboutir à une convention de partenariat qui va concrétiser et matérialiser les axes sur lesquels les 2 pays veulent coopérer.