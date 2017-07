Top-management – Ça bouge chez PSA

PSA annonce dans un communiqué la nomination, à compter du 1er juillet 2017, de Samir Cherfan au poste de Senior Vice-Président Ventes et Marketing pour la région Moyen Orient et Afrique au sein du Groupe.

PSA précise que cette position nouvelle se place dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique Push to Pass dont l’ambition est de vendre 1 million de véhicules dans la région Moyen-Orient et Afrique à l’horizon 2025. Son périmètre d’action couvrira les trois marques du groupe : Peugeot, Citroën et DS.

Samir Cherfan rejoint le Groupe PSA avec plus de 25 ans d’expérience couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur automobile avec des responsabilités croissantes.

Diplômé de l’école Polytech Paris en 1992, il intègre le groupe Renault et passe les 11 premières années de sa carrière dans différents postes de direction dans l’ingénierie produit.

Ensuite, il rejoint ensuite la Direction des Programmes en charge des modèles milieu de gamme, destinés aux marchés internationaux ou il a contribué au développement de ce segment stratégique.

En 2010, Samir Cherfan a été nommé Directeur d’établissement chez Renault Retail Groupe à Paris. Deux ans plus tard, il rejoint Nissan Moyen-Orient ; d’abord en tant que Directeur des Ventes et du Marketing, puis il évolue au poste de Directeur Général Régional en 2013.

Sous sa direction, la marque Nissan a connu une croissance significative de sa part de marché dans les différents pays du Golfe et en Turquie.

Pour ce nouveau défi, Samir Cherfan supervisera les activités de Ventes et de Marketing pour la région Moyen-Orient et Afrique au sein du Groupe PSA, et sera également en charge du développement stratégique des opérations commerciales de l’entreprise et de ses opportunités de croissance dans la région.