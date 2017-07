Une nouvelle agence RAM à Dakhla

Royal Air Maroc a inauguré, le 17 juillet 2017, sa nouvelle agence commerciale à Dakhla. La compagnie a finalisé la rénovation complète de l’agence (105m2) située au centre-ville sur Rue Imlil, Hay Al Matar, qui regroupe les grandes enseignes commerciales et administratives de la ville.

«La rénovation de l’agence commerciale de Dakhla s’inscrit dans le cadre de notre stratégie centrée autour du client. Elle vise à offrir un espace d’accueil et de partage à même de nous permettre de déployer un service personnalisé à destination de nos clients. Notre principal objectif est d’être encore plus proche de nos clients, et d’apporter des solutions efficaces à leurs besoins. Enfin, cette nouvelle agence de Dakhla fait aussi partie de notre programme de développement dans nos provinces du Sud, via une plus grande connectivité aérienne et des points de vente modernes au service de nos concitoyens», précise Abdelhamid Addou PDGl de Royal Air Maroc.

Dakhla représente l’une des routes aériennes phares de la compagnie au niveau du transport domestique. La compagnie offre 16 fréquences hebdomadaires reliant cette ville à trois aéroports du Royaume, en l’occurrence Casablanca (avec 8 fréquences), Agadir (4 fréquences) et Laayoune (4 fréquences). La route aérienne Casablanca-Dakhla sera renforcée par deux fréquences hebdomadaires supplémentaires à compter de septembre prochain.