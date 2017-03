16e édition du FICAM : Meknès capitale africaine du cinéma d’animation

Les temps forts de la 16ème édition du FICAM qui s’est déroulée du 17 au 22 mars 2017 ont été l’hommage rendu à Michel Ocelot réalisateur de Azur et Asmar, invité d’honneur et David Silverman, invité exceptionnel lors de la célébration des trente ans des Simpson, série mythique et planétaire au Maroc.

De même la Fondation Aïcha confirme que le projet de doter la ville de Meknès d’une école dédiée au cinéma d’animation est encours de finalisation pour la rentrée scolaire 2017-2018

La 16ème édition en chiffres :

Des films exceptionnels : près de 50 Grand public, 6000 spectateurs composés essentiellement de familles et d’étudiants. Plus de 500 écoliers, 24 projections scolaires en faveur des établissements scolaires de la ville de Meknès et 8000 élèves attendus lors de la tournée sur 10 villes du Royaume. Il est à noter que ces chiffres ne comprennent pas les associations pour qui l’accès aux projections est à titre gracieux. La fermeture des salles de cinéma ainsi que le manque d’infrastructure pour des projections en 3D a été un réel obstacle pour répondre à une demande toujours croissante.

Par ailleurs, un jeune public plus averti dans ces choix, « un engouement des établissements scolaires pour la projection des films en 3D et un engouement particulier pour les films « Ma vie de Courgette » du réalisateur Claude Barras, « Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur » des réalisateurs Michel Fuzellier et Babak Payami et « Ivan Tsarévitch et la princesse Changeante » du réalisateur Michel Ocelot., démontre la qualité du travail pédagogique et des outils d’appréciation artistique en faveur des élèves grâce au travail réalisé par la Fondation Aïcha tout le long de l’année scolaire » comme le souligne Widad Chraibi, Secrétaire Général de la Fondation.

Une présence de plus de 250 étudiants appartenant aux écoles, aux instituts du cinéma et des beaux-arts du Royaume dont 150 ont bénéficié de formations spécifiques liées au cinéma d’animation. De même ces étudiants ont pu accéder au réseau des grands réalisateurs et spécialistes du cinéma d’animation. Le programme “Pique-nique famille ” qui s’est produit également en guichet fermé, les organisateurs n’ont pas pu répondre à la totalité des demandes en provenance des familles. Cette année encore la prolongation du FICAM a été prévue pour répondre à toute la demande qui n’a pas pu être satisfaite durant le festival.

La fondation Aïcha se lance de nouveaux défis à savoir renforcer le FICAM pour investir la ville afin de répondre à une large demande du public de la région, de même la Fondation ambitionne de mettre les 1ers jalons de coopération intermaghrébine et africaine dans le but de construire ensemble un marché du cinéma d’animation.

La Fondation souhaite également plaidoyer pour renforcer le soutien des instances gouvernementales ainsi que l’autorité locale et les instances élues. Pour conférer au cinéma d’animation la place qui lui revient dans leur stratégie de promotion culturelle en particulier et de l’éducation du jeune public en général.