“Ahmad Slieman Center” ouvre ses portes à Casablanca !

Après Tanger, l’expert libanais en cheveux vient d’inaugurer son nouveau centre à Casablanca.

Nouvellement introduite au Maroc, la nouvelle gamme révolutionnaire de soins capillaires « AS Hair Care » (shampoings rajeunissants, masques nutritionnels,…) y est proposée pour le traitement personnalisé et la repousse naturelle du cuir chevelu. « Les cheveux se régénèrent et retrouvent en 45 jours toute leur énergie, beauté et vitalité », nous explique Ahmed Slieman.

Utilisant les ingrédients de l’Orchidée amazonienne, avec la technologie de pointe américaine, AS HAIR CARE pénètre les cuticules des cheveux et régénère la racine et le cortex. Il permet ainsi à vos cheveux d’avoir un aspect naturel, soyeux, brillant et sain en réparant, en guérissant et en restructurant les cheveux.

Les ingrédients actifs dans la formule sont extraits de sources naturelles et ne contiennent pas de formaldéhyde ou de kératine ajoutée. AS HAIR CARE réactive et reconstruit la propre kératine naturelle des cheveux, traite le cuir chevelu et régénère la molécule capillaire dans le processus. En raison des ingrédients doux, aucun masque n’est nécessaire et les cheveux peuvent être lavés, teints et enroulés immédiatement après le traitement.

Des masques protecteurs à base de caviar sont également proposés contre les agressions du cheveu par l’eau de la mer et de la piscine. Idéals pour la saison estivale !

Adresse : 392 Bd Bourgogne N°20 (Acima Lahjajma)

Tél : 05 22 94 06 91