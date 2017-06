Alpha Blondy « L’Islam ne prône pas le terrorisme ! »

Apprécié pour sa voix au timbre si particulier et ses textes engagés, la légende du reggae africain revient au Maroc pour clôturer haut en couleurs la 16e édition du festival Mawazine. A 64 ans, le célèbre reaggae man ivoirien a enchanté ses fans avec ses morceaux cultes tantôt ensoleillés et légers tantôt profonds prônant liberté, unité et amour. A l’image de Jerusalem, Peace in Liberia ou Sweet Fanta Diallo. Assumant totalement son côté prêcheur, Alpha Blondy, plus sage que jamais, nous parle de son dernier opus métissé « Positive Energy », mais aussi de son prochain album « Life » où il chante paix, tolérance et unité africaine.

Ce n’est pas la 1ère fois que vous vous produisez au Maroc. Quel est votre sentiment de clôturer la grande scène du Bouregreg à Mawazine. Vous êtes un peu chez vous au Maroc ?

C’est vrai, à chaque fois que je viens au Maroc, je suis à la maison, parce que le Maroc a énormément contribué au développement de la carrière d’Alpha Blondy, c’est l’un des premiers pays où j’ai fait mes concerts internationaux. Je voudrais exprimer ma reconnaissance au public marocain et le remercier d’avoir contribué à construire ma carrière. Et si je m’atèle à persévérer dans mon travail, c’est parce que je ne veux pas décevoir ceux qui m’ont donné autant d’amour, qui m’ont inspiré et encouragé mon travail. Je suis redevable au Maroc !

Dans votre dernier album « Positive Energy », il y a toujours des textes engagés. C’est important pour vous de prôner la liberté, la tolérance et la paix en Afrique et de dénoncer ce qui vous révolte comme les guerres et le manque de démocratie en Afrique ?

Oui, c’est très important. Vous savez, les coups d’Etats récurrents sont l’un des facteurs qui sont à l’origine du retard de l’Afrique, et pour moi, c’est la stabilité politique qui entraînera la stabilité économique. Si on prend l’exemple du Maroc que je connais depuis 1985, lorsque je suis à Casablanca ou Rabat, c’est visible et ça, c’est une Afrique qui gagne, parce qu’il y a la stabilité politique. Je ne fais jamais de critiques méchantes, mais plutôt des critiques constructives, l’Afrique ne peut pas se payer le luxe de faire des guerres, nous avons un retard à rattraper, on a été victime de la colonisation, de l’esclavage, donc, on n’a pas le temps pour nous saboter nous-mêmes. Je dis cela pour encourager la famille politique africaine et montrer aux dirigeants leur priorité. C’est vrai que nous les critiquons mais nous savons qu’ils sont indispensables, parce que sans eux, c’est le chaos ; donc, quelque part, nous les critiquons mais nous les ménageons, ceci est notre mission. Quand on vient d’un pays pauvre, où l’analphabétisme est grandissant, on est obligé de réveiller la conscience collective. D’ailleurs, j’anime une émission culturelle à la radio où j’invite les jeunes à lire, je lis des livres comme ceux de Paolo Coelho, ou Mariama Bâ…et j’aimerais faire découvrir à nos jeunes les plumes africaines. Je pense que quand la jeunesse lit, ça ouvre un peu l’esprit. Ça serait une façon de rattraper notre retard !

« Une union africaine sans son roi, c’est comme un serpent sans tête »

Vous êtes aussi pour l’unité africaine. Le Maroc a récemment réintégré sa place au sein de l’UA, qu’est-ce que vous en pensez ?

Dieu merci, car que devient cette union africaine sans son roi ? c’est comme un serpent sans tête, il faut toujours une tête et une locomotive, et même si le Maroc et la Tunisie sont à l’orée de l’Europe, ce sont des pays africains, ce sont les nôtres. Les européens veulent venir s’enrichir en Afrique et le Maroc, il fait quoi ? Autant donner à un parent qui peut me venir en aide quand je suis coincé, que de donner à quelqu’un qui ne se soucie pas de moi. Donc, le retour du Maroc dans l’UA est une très bonne chose, c’est la grande famille africaine, la vraie…l’unité africaine peut être conjuguée mais il faut d’abord que les cerveaux africains se mettent ensemble, parce qu’on nous a divisé pendant trop longtemps, on connait l’adage « diviser pour régner », mais si nous sommes unis, on s’en sortira très vite.

Dans votre dernier album, la chanson « Allah Talo » que vous avez enregistré avec Ismael Isaac et le marocain Issam Kamal, vous glorifiez Dieu. C’est une façon pour vous de rappeler que l’Islam est religion de paix, de tolérance et de non- violence ?

C’est cela. Les gens ont eu la sale manie d’associer Islam et terrorisme, et je ne comprends pas ce raccourci ! je suis musulman, ma grand-mère est musulmane, j’ai eu la chance de lire le coran traduit en français, et j’ai vu le passage où Dieu dit que « celui qui tue un innocent, c’est comme s’il tuait toute l’humanité, celui qui sauve un innocent c’est comme s’il sauvait toute l’humanité », puis, Dieu dit que la vie lui est chère et que « ceux qui ôtent la vie auront un châtiment douloureux », donc, je ne comprends pas où ils ont été chercher ce raccourci Islam/terrorisme. Quand un chrétien effectue un braquage, est-ce qu’il est un terroriste ?

Dans chaque concept, il y a des égarés, moi, je pense que dans la douleur, ils ont fait l’amalgame ! Ceux qui ont démoli l’Irak en prétendant que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, nous ont menti ! Le pétrole qu’ils convoitaient n’est pas une arme de destruction massive. Ils ont détruit l’Irak, pendu Saddam Hussein, et aujourd’hui, ce sont les survivants et les victimes de cette guerre qui se vengent de ceux qui ont démoli leur pays au nom de la démocratie. Ils vont à leur tour, faire mal au nom de l’Islam, même si ce n’est pas ce que l’Islam prône ni même ce que la démocratie stipule. Il s’agit donc d’une guerre de vengeance dans des pays en proie de replis identitaires.

De quel droit un pays étranger attaquerait la Lybie parce qu’il estime que son dirigeant Kaddafi est un dictateur ? A l’époque, j’en ai énormément voulu à l’Union Africaine ! Est-ce que nous Africains, on peut enlever un président européen juste parce qu’on ne l’aime pas ??? Je trouve que ce n’est pas juste. En Syrie, on prétend que Bachar El Assad est un dictateur qui fait souffrir son peuple, et en même temps, on bombarde ce même peuple ! Tout ceci a créé des mécontents et engendré des replis identitaires, et l’agression ne pourra cesser que si l’un des deux camps arrête.

Des fois, j’ai l’impression qu’on a créé une guerre judéo-chrétienne contre le monde arabo-musulman ! Dans le coran, Dieu dit de respecter les gens du livre, qui sont les juifs, les chrétiens et les musulmans. Il dit : « Nous avons fait descendre la Thora pour les enfants d’Israël à travers Moïse, nous avons fait descendre l’évangile à travers Jésus et nous avons fait descendre le coran à travers Mahomet ». C’est quoi cette tentative de diviser les enfants d’Abraham ? les enfants de Dieu ? Voilà ce que moi je dénonce. Dieu représente tout pour moi, donc, je ne vais pas laisser des gens nous briser notre espoir à tous ! Et notre espoir à tous, c’est Dieu.

Votre nouvel album est un album retour aux sources ? Je suis en train de travailler sur mon prochain album qui va s’appeler Life (la vie). Quand j’observe le monde, je suis fier de ce Dieu a accompli. Dans la vie, on apprend en permanence, la vie c’est le plus grand cadeau, et le plus grand trésor que Dieu nous a légué. Dieu a créé un monde de milliardaires, il nous a donné tout ce dont nous avons besoin, nous sommes tous des multimilliardaires tant qu’on a la santé. Le souffle de vie, la respiration sont plus précieux qu’une Ferrari ! D’ailleurs Steve Jobs avait dit un jour aux journalistes « le lit le plus cher au monde, c’est le lit d’hôpital » ! Et donc, en tant qu’artiste, je pense que la porte qui mène à toute réussite, c’est la foi en Dieu.