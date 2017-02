Asmae Amrani « L’argent ne fait pas le style ! »

Passionnée de mode et spécialiste de la beauté et de la décoration, la Bloggeuse mode n°1 au Maroc est appréciée pour sa touche fraîche et jeune et ses créations traditionnellement modernes.

Née à Fès, Asmae Amrani, a baigné depuis toute petite dans le milieu de la mode. Il faut dire qu’avec une mère couturière, sa vie quotidienne était bercée par le fil et l’aiguille. A l’école, elle avait déjà son propre style et se démarquait largement de ses camarades.

Après avoir décroché son baccalauréat, elle poursuit des études en hôtellerie de l’air et opte pour Beyrouth, la capitale de la beauté et du style où elle commence à tenir un blog de mode. Elle y passe en revue les nouvelles tendances, raconte ses découvertes et ses expériences avec un œil pointu et une touche fraîche qui séduit les jeunes. Là-bas, sa passion pour la mode la rattrape et elle décide de se consacrer à son domaine de prédilection. Dans cet élan créatif, la fashionista chevronnée poursuivra par la suite sa quête de beauté à Marbella, en Espagne.

D’aventures en aventures, le mal du pays se fait de plus en plus sentir. Asmae décide alors de retourner à Casablanca où elle ouvre une onglerie tendance, le « Pink Bar », un clin d’oeil à son amour pour la couleur rose. Ce n’est donc pas un hasard si elle est également home designer puisque les couleurs, les matériaux et les dernières tendances sont son dada.

Ayant plusieurs cordes à son arc, la bloggeuse fashion s’est aussi fait remarquer dans une publicité pour Maroc Telecom en compagnie du célèbre humoriste Mohamed Khyari. Son apparition dans le film de Jérôme Cohen-Olivar : l’Orchestre de minuit lui fait prendre conscience de la comédienne qui sommeille en elle !

Ça vous fait quoi d’être la bloggeuse n°1 au Maroc ? Je suis super contente et ravie de voir que tous mes fans me supportent. Ça prouve que le travail dur et acharné paie toujours !

Pourquoi avoir choisi de lancer un blog féminin consacré à la beauté (maquillage, relooking,…)? J’ai choisi de lancer un blog parce que je suis amoureuse de tout ce qui est beau. J’adore changer de style, relooker les gens, ça fait partie de mon rituel, je ne fais pas d’efforts, en fait, c’est tout à fait naturel pour moi.

Comment choisissez-vous vos produits ? Je choisis tous mes produits selon mes besoins et surtout en fonction des dernières tendances.

Quel est le point fort d’une bloggeuse selon vous ? J’estime que chaque bloggeuse doit savoir être une inspiration pour les autres. De plus, elle doit être constamment à l’écoute de toutes les personnes qui sollicitent ses conseils. Vous savez, les gens associent souvent le style et l’argent. Or l’argent ne fait pas le style. Avec un rien, on peut prendre soin de soi et être bien dans sa peau. Il suffit d’avoir confiance en soi et ne pas sous-estimer la mode à petit prix.

Comment réussit-on à percer dans ce domaine ? Pour réussir dans ce domaine, il faut savoir créer son propre style. Il faut être populaire, sociable et crédible pour gagner la confiance des gens.

Vous venez de créer votre propre marque vestimentaire. Vous avez d’ailleurs exposé vos modèles lors d’un défilé à Casablanca récemment. D’où vous vient cette passion pour la couture ? Et quelle est votre source d’inspiration ? Vous savez, un de mes rêves quand j’étais petite, c’était de créer ma propre marque de vêtements. Et aujourd’hui, c’est chose faite. Ma mère a été une grande source d’inspiration pour moi, car elle était une couturière talentueuse spécialiste du caftan, et j’ai toujours voulu suivre sa voie. Cela dit, mon caftan est jeune et frais, j’essaie de m’éloigner un peu de l’univers traditionnel de ma mère pour donner une touche jeune et moderne, histoire de s’adapter à notre époque. Pour mes modèles, je me suis inspirée de plusieurs grandes marques et d’ailleurs la première collection de robes soirée que j’ai lancée a eu un grand succès.

Pour réussir, une bloggeuse doit créer son propre style.

Vous avez également une onglerie à Casablanca. En quoi son concept se différencie t-il de ceux déjà existants sur place ? Etant un concept américain, mon onglerie se distingue des autres par son style baroque. Les produits utilisés sont des produits américains de qualité, de plus, les designs proposés sont uniques car ils n’existent pas encore au Maroc. Nous devons notre réputation à notre service personnalisé irréprochable et surtout à notre professionnalisme.

Vous avez incarné un petit rôle dans L’orchestre de minuit de Jérôme Olivar Cohen. Parlez-nous un peu de cette expérience ? Oui, c’était un rôle de cinq minutes où j’interprétais le rôle d’une chanteuse, en fait, je me suis beaucoup amusée sur le plateau de tournage, j’ai savouré chaque seconde, chaque instant… sachant que ce n’était pas du playback. J’ai chanté live devant les caméras, c’était magique, une expérience magnifique !

Qu’est ce qui vous a plu dans ce rôle ? Ce que j’ai aimé le plus en incarnant ce rôle, c’est que ça m’a permis d’être moi-même. De plus, j’ai eu beaucoup de plaisir à chanter.

Seriez-vous un jour intéressée pour réitérer l’expérience et incarner un rôle plus important dans le cinéma ? Oui pourquoi pas ! Je pense que tout est lié, la mode fashion, l’art, la beauté, le cinéma font partie d’un seul monde. J’ai adoré l’expérience et c’est un univers que j’aimerais découvrir plus. J’espère avoir plus d’opportunités dans le cinéma et la télévision à l’avenir.

Quelles sont les actrices que vous admirez le plus ? Et pourquoi ? J’adore Angelina Jolie parce que c’est une actrice géniale qui peut jouer n’importe quel rôle. Son côté sensible et altruiste me touche énormément, elle a beaucoup de mérite parce qu’elle aide les pauvres et les gens qui sont dans le besoin en général.

Vos projets ? Je m’apprêter à lancer une nouvelle collection de prêt-à-porter, j’aimerais également travailler à l’international avec des grandes marques, ouvrir une autre onglerie et représenter via mon blog la femme marocaine dans le monde entier.