« Baraka », le 1er single de ADAM

La nouvelle voix et le nouveau visage de la scène musicale marocaine nous fait découvrir son univers artistique avec son premier single “BARAKA”.

Après avoir sillonné les podiums du monde entier pour montrer les dernières collections des grandes marques, Adam dévoile son talent de chanteur et sort son premier single « BARAKA » que le public découvrira ces jours ci sur les ondes des radios nationales.

A l’aise devant les caméras comme devant un micro, Adam plonge les mélomanes dans un univers musical frais et original. Sa démarche artistique est inspirée de ses origines, de ses influences musicales nombreuses et variées et de toutes ses découvertes accumulées au fil du temps.

Adam invite ainsi le public à comprendre son identité et lui raconter son histoire. Issu d’une famille artistique, Adam n’est autre que le frère d’Ahmed Soultan, pionnier du mouvement Afrobian, qui est en même temps son ainé et son mentor.

Le jeune chanteur évolue alors dans une ambiance où il est bercé par la musique et motivé par son frère. Le chant devient alors une évidence et le premier fruit est déjà sorti. En plus d’être un chanteur, Adam est un mannequin professionnel. Un métier où il se lance par pur hasard quand il rencontre un photographe professionnel qui lui demande de poser pour lui. C’était là, le début d’une belle aventure qui emmène l’artiste aux multiples facettes dans un périple à travers les podiums des grandes capitales de mode du monde.

Natif de Paris et issu d’une famille marocaine, Adam appréhende le milieu artistique avec beaucoup de professionnalisme et une personnalité de plus en plus affirmée. Cela se traduit par un premier morceau qui vient comme une déclaration, un échange et une invitation à une rencontre musicale nouvelle et inédite.