Dar America organise son concours de rhétorique

Le 24 mars 2017 à Dar America à Casablanca (17h00)

Le concours de rhétorique de Dar America est de retour. Après deux éditions qui ont rendu hommage à l’histoire des américains d’origine africaine, c’est aux « voix minoritaires » qu’est consacrée cette édition. Le 24 mars, une vingtaine de participants présenteront des textes qui traitent du sujet des droits des minorités, qu’elles soient culturelles, religieuses, ethniques, ou autres.

Chaque participant disposera de 5 minutes pour démontrer ces talents d’orateur à un jury composé de Nicole Theriot, Consule générale des Etats-Unis à Casablanca, Chigozie Okocha, conseiller économique au Consulat des Etats-Unis, Stephanie Jensby, responsable des affaires culturelles, et Said Zaydoune, Professeur de langue et littérature anglaise à la faculté de Ben M’sik à Casablanca.

La nouveauté cette année est que les participants pourront présenter des extraits de discours écrits par des défenseurs des droits des minorités, ou bien présenter leur propre discours original. Les participants seront jugés sur la compréhension et la mémorisation du discours présenté, ainsi que leur voix et leur posture pendant la présentation.

Les trois gagnants recevront chacun un prix et auront la chance de déjeuner avec la Consule générale des Etats-Unis à Casablanca Madame Nicole Theriot. Tous les participants recevront des certificats de participation.

L’événement ouvert au public est organisé à l’occasion du mois de l’histoire des afro-américains, célébré chaque février par Dar America.