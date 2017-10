Douzi & Aminux au Concert Pour la Tolérance

Samedi 14 Octobre 2017 à 20H, Plage d’Agadir

Pour sa 12e édition, le Concert pour la Tolérance annonce une quinzaine des plus grands artistes marocains, français et internationaux notamment : Aminux, Douzi, Arcadian, Bigflo & Oli, Claudio Capéo, Corneille, Keen’V, Loïc Nottet, Maître Gims, Ridsa, Richard Orlinski, Shy’m et Vitaa.

La présentation sera assurée par EKO star incontournable de l’humour marocain et

Jérôme Anthony, l’emblématique animateur des divertissements sur M6 et W9.

Depuis 2005, le Concert pour la Tolérance associe des artistes marocains, français et internationaux autour de l’universalité des valeurs de tolérance, de paix, de respect et de dialogue. L’événement porte haut les couleurs du Maroc, terre d’ouverture et confluent de nombreuses cultures qui ont fait son histoire et son identité. Il attire lors de chaque édition plus de 150.000 spectateurs sur la plage et la corniche d’Agadir pour un magnifique spectacle gratuit.

Fort du succès d’éditions précédentes, l’événement 2017 s’enrichit une fois encore d’un colloque animé par des intervenants nationaux et internationaux, opérant dans le domaine intellectuel, artistique, culturel… sur le thème : « Le Maroc, modèle d’une société musulmane tolérante et ouverte sur le monde ».

Produit en partenariat avec 2M, le concert sera diffusé sur 2M, W9, M6, TV5 MONDE, RFM et VIRGIN.