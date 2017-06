Festival de Casablanca : Carrefour des arts, rencontre des cultures

Le festival international de Casablanca qui se déroulera du 6 au 15 juillet prochain, mettra à l’honneur différents types d’art présenté sur deux scènes différentes (qui se situeront au niveau de l’espace Toro et à Ain Seba). Cette année l’évènement sera gratuit et en libre accès.

Placé sous le signe « Carrefour des arts, rencontre des cultures », le festival qui se veut le nouveau temps fort artistique de la métropole, un rendez-vous estival incontournable, se donne pour objectif de dynamiser la vie culturelle de Casablanca et ainsi renforcer son attractivité.

Ce festival à destination des Casablancais est un évènement très festif dont l’expression reflétera d’après les organisateurs l’identité de la ville, son patrimoine exceptionnel et son ouverture sur le monde.

La programmation s’annonce riche et de nombreux artistes nationaux et internationaux s’y produiront dont Gloria Gaynor, Oum, Five stars, French Montana, Dizzy Dros, daoudi, Zina Daoudia, Fnaire, Dj naamane, Fatima Zahra Laa roussi, Mourad Bouriki, Haim botbol, Aziz Sahmaoui, Hoba Hoba Spirit, Mister You, Kids united, Jil jilala, Nass el ghiwane, Dj Van, Hatim idar, abdelaziz stati, Betweenatna, Tiken Jah Fakoly, Wachm’n hit, Acid Arab, Daox, Polyswitch et Don Bigg.