FITNESS ZONE, la nouvelle enseigne sport au Maroc !

L’arrivée d’une nouvelle enseigne de sport et de remise en forme premium à Marrakech vient bousculer un marché à l’offre pléthorique. Fitness Zone, qui vient d’ouvrir ses portes le 29 septembre 2017 dernier, se positionne sur le segment du luxe avec des prix étudiés et se distingue de ses concurrents grâce à ses nombreux atouts. En effet, l’enseigne qui a beaucoup investi dans des équipements de dernière génération, donne la possibilité à chacun de ses abonnés de disposer d’un programme personnalisé, effectué par des coaches certifiés.

Les abonnés auront le loisir de pratiquer leur sport dans un espace de 1.500 m2 établi sur 2 niveaux. Original, celui-ci abrite une salle de crossfit aux normes internationales. Il s’agit d’une technique d’entraînement fonctionnelle car s’inspirant de mouvements du quotidien (tirer, pousser, se baisser, porter, sauter, se relever etc.) pour forger un corps athlétique capable de supporter tout type d’efforts sans se blesser.

L’enseigne dispose également d’une piscine et pour les amoureux de sports de combat, d’un ring de boxe. Elle a aussi mis en place un espace de remise en forme complet très haut de gamme à un prix abordable. Les clients peuvent ainsi bénéficier de programmes personnalisés et profiter du centre 24h/24 et cela 7jours/7!

Adresse : En face de la gare Supratours sur l’avenue Hassan II.