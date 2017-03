Forum de la Mer d’El Jadida : Une invitation à la découverte !

Du 3 au 7 mai 2017

Rencontre internationale dédiée au développement durable de la Mer et du Littoral, le Forum de la Mer met le cap sur sa 5e édition qui aura pour thème « La Mer, notre richesse ». Au programme : ateliers d’experts pour les professionnels ; conférences, théâtre et projections pour le grand public ; activités ludiques et sportives pour les plus jeunes.

En l’espace de 5 ans, le Forum de la Mer d’El Jadida est devenu un port d’attache pour de nombreux professionnels et amoureux de la Mer marocains et internationaux. Marins, ministres, pêcheurs, écrivains, chercheurs, étudiants, industriels… Tous s’y retrouvent chaque année au mois de mai dans un esprit d’ouverture et de dialogue. Avec un souhait partagé : amener les marocains à mieux connaître la Mer et à prendre conscience de son immense richesse et proposer des solutions concrètes et durables pour le développement, la promotion et la préservation de la Mer et des zones littorales.

« La Mer, notre richesse »

Si l’Océan était une nation, il se classerait au rang de 7e économie mondiale ! Dans un pays qui dispose de 3500 kilomètres de côtes, la Mer constitue pour le Maroc un gisement de valeur précieux et un levier de croissance puissant. A condition d’abord que cette valeur soit connue et reconnue. À condition aussi que cette croissance soit pilotée pour être durable, innovante et responsable. « La Mer, notre richesse » : tel sera le thème de cette cinquième édition du Forum de la Mer. Résolument tournés vers l’action et vers l’avenir, les ateliers rassembleront de nombreux experts marocains et internationaux afin de mesurer la valeur de la Mer et d’explorer le potentiel de l’économie bleue au Maroc. Les conférences et activités du programme culturel grand public chercheront pour leur part à inspirer et faire rêver en évoquant les valeurs véhiculées par la Mer et la richesse du patrimoine culturel et historique maritime. L’Archipel des Enfants emmènera quant à lui les plus jeunes à la découverte de l’environnement marin et des sports nautiques. Et pour certains, ce sera le premier contact avec la Mer.

Au cœur de la ville

Avec la volonté d’ancrer l’événement au cœur de la ville d’El Jadida et d’attirer davantage le grand public, le Forum de la Mer renouvelle cette année son format : le programme « expert » sera dissocié du programme grand public tant dans le temps que dans l’espace. Ainsi, les matinées seront consacrées aux « ateliers experts » et se dérouleront dans la nouvelle salle de conférence de l’Hôtel Pullman. La programmation grand public se déroulera les après-midis au Théâtre Afifi, et prolongera les thèmes abordés durant les matinées mais avec une approche plus large et plus accessible. Côté jeunesse,l’Archipel des Enfants s’installera de nouveau en bord de plage pour proposer aux jeunes une multitude d’activités ludiques et éducatives pour connaître et aimer la Mer.

Comme toujours, l’ensemble des activités proposées par le Forum de la Mer seront entièrement gratuites.