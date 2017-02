Galerie Tandem ouvre ses portes au Sofitel Rabat

Du luxe, de l’artisanat marocain et un goût prononcé pour les beaux objets, sont les mots d’ordre de la Galerie Tandem. Un lieu d’inspiration et l’œuvre d’Olivia Brunie et Geoffrey Chapuis.

Vers une vision du beau et du chic

D’une superficie de 70m² au sein du Sofitel Le Jardin des Roses à Rabat, la Galerie Tandem se veut être un lieu où règne l’esprit « Italie-France » des années 60 et 70, inspirée Art-déco.

Chaque mois une mise en scène étudiée sera proposée afin de mettre en avant de beaux objets et des idées de décoration raffinées. Des mises en scène composées d’antiquités, de bijoux, d’objets chinés, d’artisanat marocain et de créations d’artistes minutieusement sélectionnées, tels que des toiles des talentueux Etienne Cail, Olivier Masmonteil ou Thierry Bisch.

A la Galerie Tandem, les passionnés d’art décoratif pourront découvrir des meubles Jansen, des luminaires de la Maison Charles, des objets en verre de Murano, des Rolex au design unique ou des lampes de designer comme TomassoBarbi…

Geoffrey Chapuis souhaite présenter les œuvres d’artistes talentueux et faire de la Galerie Tandem un lieu prisé par les collectionneurs et amateurs de beaux objets à la recherche de raffinement.