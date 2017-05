HEDONIA modernise le concept de Tiafer en créant « LES JARDINS FLEURIS »

Afin d’apporter une touche de fraîcheur aux miadis traditionnelles marocaines, HEDONIA spécialiste d’épicerie fine, de confiserie et de chocolaterie basée à Casablanca crée sa nouvelle collection de Tiafer sous le nom de « Les Jardins Fleuris ».

HEDONIA revisite le concept de « tiafer » en utilisant des matériaux nobles comme le bois et le velours avec un premier modèle lancé en février, inspiré des Kaouss de la célèbre ville Ocre, Marrakech. Suite au succès rencontré de son premier modèle, repris par de nombreux chocolatiers de la place, HEDONIA réitère aujourd’hui l’expérience, et crée un nouveau modèle qui sort le 06 mai prochain et qui vient s’ajouter à sa collection « Les jardins Fleuris ». Ces miadis originales et épurées, ornées d’un mélange de fleurs véritables et artificielles, mettent en valeur leur contenu de façon sobre, élégante et minimaliste. Un troisième modèle viendra compléter la collection début juillet 2017.

A propos d’HEDONIA :

Après ses études au Canada où elle obtient un bachelor en commerce à Concordia University et un master en finances à Mc Gill, Sophia Berrada, amoureuse de la gastronomie et des bons produits lance en novembre 2011 son épicerie fine. D’un concept totalement nouveau, HEDONIA, située au quartier Bourgogne, en face du marché Badr, propose aux gastronomes un corner confiserie/chocolaterie où est représentée en exclusivité la marque VALRHONA. Le magasin propose également des produits venant des 4 coins du monde. Les gastronomes en prennent plein les papilles en découvrant une sélection de plus de 500 références représentant les produits phares de chaque région du monde. Un espace healthy, vegan et gluten free est également mis en place depuis décembre 2016 pour les gourmands qui veillent à leur santé.