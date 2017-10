Idée de sortie – Les Rencontres Chorégraphiques de Casablanca

Bonne nouvelle. « Les Rencontres Chorégraphiques de Casablanca » reviennent pour une 3 e édition. La compagnie Col’jam, organisatrice de l’événement, affirme dans un communiqué avoir bataillé et consenti tous les efforts possibles pour assurer une 3ème édition riche en spectacles, en échanges artistiques et surtout accessible à tous.

Le spectacle d’ouverture sera présenté par les deux compagnies sénégalaises Diagn’art et Diom-Fa ainsi que par la Cie Nawel Ouled qui vient de France.

Le spectacle aura lieu le jeudi 12 octobre à 20h30 au théâtre du cinéma Rialto.

À noter que le festival se déroulera d’abord à Casablanca du 12 au 18 octobre 2017, et se déplacera ensuite à Rabat pour une « Escale Rbatia » organisée en partenariat avec la compagnie « Les pieds nus ». Celle-ci sera programmée du 19 au 21 octobre.

Durant toute la durée de l’événement, des spectacles seront donnés par une dizaine de compagnies internationales venues principalement d’Europe, avec la présence de 100 artistes invités dont 40 étrangers.

Au programme également, des résidences d’artistes pour favoriser l’inter-culturalité autour du travail de création. « Notre objectif est d’encourager la réflexion culturelle et la création d’un pont qui favorisera les rencontres entre artistes et partenaires. Nous souhaitons également démocratiser la danse et la rendre accessible à tous », soulignent Ahlam El Morsli et Wajdi Gagui chorégraphes associés et fondateurs du Festival, cités dans le communiqué d’annonce du festival.

Des performances de rue seront aussi organisées dans des quartiers. Les enfants et jeunes de plusieurs orphelinats et associations seront par ailleurs, invités à assister aux différents spectacles et à participer à des ateliers de danse.

Comme pour chaque édition, les organisateurs tiennent à programmer une plateforme « Jeune création marocaine », et des résidences d’artistes avec les compagnies étrangères destinée aux jeunes danseurs afin de montrer et de partager leur travail artistique.

En parallèle, des ateliers de formation en danse contemporaine et des masters-classes seront proposés par les artistes et compagnies de danse invités.

Les amateurs de danse, adultes et enfants, se verront quant à eux, proposés des stages de danse moderne et contemporaine.

Rendez-vous donc le 12 octobre pour des moments de danse et de créations uniques. En attendant, toute l’actualité et les nouveautés du festival sont disponibles sur la page Facebook officielle de Col’jam et du Festival.

Voir le programme complet : ICI