Inédit – 330 collaborateurs de Société Générale, dont des Marocains, en concert à Londres

Le 22 avril 2017 a été donné un concert exceptionnel à Londres, sous le signe de la diversité et de l’harmonie, devant un public de 2000 personnes invitées par le groupe Société Générale.Le concert « Playing for London » fait suite à ceux donnés en novembre 2016 à la Philharmonie de Paris. C’est la concrétisation d’un projet original et unique dans le monde de l’entreprise, qui a consisté à créer un ensemble musical, composé de 330 collaborateurs issus des rangs du groupe Société Générale en France, au Royaume-Uni, au Maroc et au Cameroun. Une expérience musicale, innovante et unique dans le monde de l’entreprise, qui incarne des valeurs de partage, d’échange interculturel, d’esprit d’équipe et d’engagement collectif, permettant de consolider les différentes entités du groupe Société Générale à travers le monde.Le chœur « Société Générale Maroc » a été créé à cette occasion. Composé de trente choristes amateurs, il aura résonné bien au-delà du simple projet musical et bien au-delà des frontières. Issus des rangs de la banque et de ses filiales au Maroc, les collaborateurs auditionnés pour participer à cette incroyable aventure vocale se sont entrainés à un rythme soutenu de répétitions, sous la direction du chef de chœur marocain Adnane Matrone, pour préparer un programme à la fois riche, interculturel et contrasté.Le 22 avril dernier, il s’est produit aux côtés des instrumentistes et choristes amateurs français et anglais, ainsi que des musiciens de l’Orchestre Les Siècles, sous la direction du célèbre chef d’orchestre François-Xavier Roth. Ce gigantesque concert a été organisé dans un lieu mythique de la musique classique : le Royal Festival Hall de Londres. Musiciens et chanteurs ont fait voyager le public à travers les œuvres de Wagner, Verdi, Grieg, Haendel, Berlioz, Fauré, Beethoven, sans oublier le chant issu du répertoire arabo-andalou Lammâ Badâ Yatathannâ.Dans les rangs du public venu assister au concert de Londres, figuraient notamment les membres des familles des choristes, des collaborateurs du groupe Société Générale, mais aussi des clients de la banque et de nombreuses personnalités, dont l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Royaume Uni, Abdeslam Aboudrar.