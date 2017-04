Du 21 au 30 avril à Rabat

Plus que quelques jours avant le lancement de la 3e édition de Jidar, toiles de rue prévu à Rabat du 21 au 30 avril 2017.

Cette année, le festival donne carte blanche à des street artistes dont le travail s’inspire du patrimoine populaire et les cultures anciennes, symboles mayas, dessins d’inspiration byzantine, estampes médiévales ou personnages folkloriques ukrainiens… Le circuit de JIDAR 2017 se veut un véritable hommage au multiculturalisme et aux cultures populaires, d’hier et d’aujourd’hui.

Par ailleurs, initiés et grand public pourront assister à des rencontres et master class, tandis qu’une demi-douzaine de professionnels marocains en quête de nouvelles formes d’expression urbaine, travailleront ensemble à créer une identité visuelle au Skatepark de la corniche de Rabat.