La légende Nile Rodgers enflamme la scène de l’OLM Souissi !

Après deux journées en apothéose, Mawazine a poursuivi pour sa 16e édition, son voyage à travers les musiques du monde.

La légende vivante du Disco et du Funk a livré ce dimanche 14 mai un show exceptionnel qui restera longtemps dans les annales.

Compositeur, producteur, arrangeur et guitariste, le cofondateur et leader du groupe CHIC dans les années 70, dont l’influence sur la musique populaire moderne est considérable, a interprété ses plus grands tubes, tels que I’m coming out, Good Times, Le Freak et les récents Spacer ou Get Lucky, acclamés par la foule pendant une prestation qui a duré environ 1h30 mn.

« J’ai le plus beau métier au monde, déclare Nile devant des fans enchantés et nostalgiques. Pendant 40 ans de carrière, j’ai eu la chance de composer pour des stars comme : Diana Ross, Sister Sledge, Duran Duran, David Bowie, Madonna, et récemment Daft Punk,…j’ai vu beaucoup de gens disparaître autour de moi et lorsqu’on m’a diagnostiqué il y a 6 ans un cancer foudroyant, je me suis dit qu’en tant que musicien, si je devais mourir, j’aimerais mourir en faisant ce que j’aime le plus. Aujourd’hui, je suis libéré du cancer et la chanson Get Lucky que j’ai faite avec le groupe français Daft Punk résume un peu cette parenthèse de ma vie, c’est une chanson sur l’amour, l’univers, les étoiles, la vie et la paix…Je suis très chanceux d’être ici ce soir au Maroc et si je suis toujours là aujourd’hui, c’est surtout pour le Disco, le Funk, la dance et la soul », a-t-il conclu.

Considéré comme un mythe vivant de la scène disco & funky, l’artiste aux multiples Grammy a vendu au cours de sa carrière plus de 200 millions d’albums et 50 millions de singles à travers la planète. Le magazine Rolling Stone l’a classé parmi les 50 personnes les plus importantes du monde de la musique.

Aujourd’hui âgé de 64 ans, Nile Rodgers, nommé par le magazine Rolling Stone parmi les 50 personnes les plus importantes dans le monde de la musique, a récemment collaboré avec Daft Punk, Avicii, Disclosure et Sam Smith.

Sous le label de Warner Bros., Nile Rodgers est actuellement en train d’enregistrer It’s About Time, le premier album de Chic en 25 ans.

En 2017, il se joindra aux artistes qui ont été honorés par le Rock & Roll hall of Fame, institution musicale basée à Cleveland aux États-Unis, en recevant le prix de « l’Excellence Musicale ».