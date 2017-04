La Marocaine des Arts rend hommage à Farid Belkahia

La Marocaine des Arts organise, le samedi 13 mai prochain, une vente exceptionnelle d’œuvres d’art moderne et contemporain. Des pièces d’art historiques d’une valeur rare seront présentées à l’occasion de cette vente aux enchères qui débutera dès 17h30 au Studio des Arts Vivants de Casablanca. Cette vente aux enchères sera également l’occasion de rendre hommage à l’un des grands noms de l’art marocain : Farid BELKAHIA.

Lors de cette vente aux enchères, les passionnés d’art auront l’opportunité de découvrir et d’acquérir des œuvres d’art moderne et contemporain de grands artistes de la peinture marocaine et des orientalistes de renom tels que Jilali GHARBAOUI, Farid BELKAHIA, Chaïbia TALAL, Mohamed MELEHI, Ahmed CHERKAOUI, Jean Gaston MANTEL ou encore le célèbre Jacques MAJORELLE.

Un hommage particulier sera également rendu à à une figure majeure de la peinture contemporaine au Maroc. Quatre pièces de l’illustre artiste Farid BELKAHIA seront présentées le samedi 13 mai. L’artiste compte parmi ses plus belles œuvres la peinture sur peau « JERUSALEM », créée en 1994, et qui fera aussi partie de cette vente aux enchères d’exception. A travers cette pièce, Farid BELKAHIA nous révèle un hymne à la mémoire et une quête de réconcilier l’homme à ses origines. Une seconde pièce magistrale, de très grande taille, surprendra les personnes présentes par sa mise en vente. Ces œuvres, forte de sens, représentent le clou de la vente et leurs futurs acquéreurs auront le privilège d’honorer la mémoire d’un artiste essentiel à la scène artistique marocaine.