La nature au cœur de la collection Printemps-Eté 2017 de Petit Bateau

Pour la collection Printemps-Eté 2017, la griffe emblématique des petites culottes et des tee-shirts depuis 1893, présente sa Flower Therapy qui reflète son regard sur le monde : réjouissant et jamais ennuyeux. Petit Bateau propose un éventail d’imprimés pour les filles et les garçons, insufflé par la nature, le jardin et les arbres. Une collection au rythme des fleurs qui progresse au fil de la saison, d’abord des fleurs légères puis une explosion de bouquets.

L’innovation Petit Bateau est présente dans la collection à travers de nouvelles matières: chinée mouliné, tubique épais, piqué léger. Le trou-trou quant à lui change de forme et de sens et devient l’étendard d’une maille douce et reliéfée. En mars, de nouveaux imprimés viennent enrichir ces matières : bouquet de rayures, fraîcheur de printemps, c’est encore un peu l’hiver mais l’été approche !

Cet été 2017, les iconiques aussi ont été plongés dans de nouvelles couleurs. De la marinière au ciré, en passant par le milleraies ou la côte 1×1, Petit Bateau réinvente ses codes tout en gardant sa signature : un colorama technicolor à travers une palette chaude et vitaminée, un nuancier vivant : rose fushia, orange sanguin, kaki litop, violet intense, jaune acide, gris taupé, vert empire …

Ouvert depuis 2011 à Casablanca dans le quartier Racine Casablanca, Petit Bateau a récemment ouvert une nouvelle boutique au Morocco Mall, qu’elle a inaugurée le 29 Avril 2017, pour accueillir sa clientèle provenant de toutes les villes du Maroc en visite au plus grand Mall d’Afrique.