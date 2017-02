La saison des amoureux au Palais Namaskar

Du 10 au 19 Février 2017

Scellez votre union dans le cadre enchanteur et pittoresque du Palais Namaskar qui vous invite à célébrer l’hymne à l’amour. Du 10 au 19 Février 2017, ce véritable joyau célèbre la saison des amoureux en vous invitant à vivre une expérience à deux et se met au service de Cupidon pour offrir une ambiance des plus romantiques.

Un dîner de la Saint Valentin « Jeu de l’Amour»

Pour des soirées pleines de promesses, du 10 au 19 Février, Palais Namaskar lève le voile sur un diner Saint Valentin élaboré tout en finesse et en élégance intitulé « Jeu de l’Amour ». Pour commencer votre dîner en amoureux, vous aurez le choix de succomber à la douceur du foie gras accompagné de saveurs de cacao et de fruits de la passion ou de craquer sur les onctueuses huîtres gratinées avec un coulis de sabayon au champagne. Cédez un instant à la fraîcheur du sorbet de fruits rouges. Prolonger la dégustation autour d’une fine bouche d’un coeur de filet de boeuf tendre saupoudré de gingembre ou laissez vous tentez par un filet de daurade arrosé au jus de palourde. Le dessert quant à lui dissimule la note enchanteresse pour conclure ce dîner remarquable.

Pour accompagner cette alliance d’arômes, les amoureux pourront apprécier à volonté l’incontournable « Prosecco » vin blanc pétillant de la région de Venise, fruité et frais, simulant gaiement une envolée de bulle.

Tous les ingrédients aphrodisiaques seront au rendez-vous et ne manqueront pas d’exalter ce jeu de l’amour.

Douce gourmandise au Spa Namaskar

Pour partager les sensations à deux, le Spa du Palais Namaksar vous propose un rituel de beauté ou de relaxation en toute gourmandise qui promet d’éveiller tous vos sens. Une parenthèse de bien être sous l’effet craquant et fondant du soin au chocolat pour un plaisir sans fin.