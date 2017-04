Le festival du Fado arrive à Rabat Du 19 au 21 avril 2017 au Théâtre Mohammed V de Rabat

Du 19 au 21 avril 2017 au Théâtre Mohammed V de Rabat

Après avoir enchanté le public de Madrid, Séville, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chili, Rio de Janeiro et São Paulo, le festival du Fado créé en 2011, fait son début au Maroc.

Le festival reçoit pour sa première édition : Carminho, Luís Guerreiro et ses invités, Maura et Rodrigo Costa Félix. La manifestation intègre aussi la projection de films portugais et des conférences autour du thème, ainsi qu’une exposition sur l’histoire de ce genre musical avec le label de qualité du Musée du Fado à Lisbonne.

Le thème du Festival – «L’Histoire du Fado» a été choisi pour aider le public marocain à comprendre l’origine, l’évolution et les mystères de ce genre musical.

Cet événement ambitieux qui présente, à la fois, l’histoire et l’actualité du Fado – est devenu une référence dans le calendrier des artistes, instrumentistes et conférenciers portugais.

Son avant-première a précédé la consécration du FADO comme Patrimoine Immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2011 et accompagne le succès des plus grands fadistes dans les grandes scènes du monde, ainsi que les progrès dans l’étude de l’histoire du Fado.