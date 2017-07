Le festival Gnaoua rend hommage aux photographes

Pour célébrer sa 20e édition, le festival Gnaoua d’Essaouira a organisé une exposition spéciale « Regards en partage » regroupant les œuvres de près de 25 photographes reporters de la presse nationale. Un hommage particulier a été rendu à ces faiseurs d’images, qui pendant plus de 20 ans, ont accompagné le festival avec leur appareil photo et ont été les témoins privilégiés de cette aventure culturelle.

Les œuvres touchantes de notre photographe Khalid Chouiri ont été d’une beauté et d’un esthétisme saisissants, ont estimé les organisateurs. Prises de l’intérieur, ces photographies racontent des années de musique, d’art mais surtout de rencontres. Les histoires qu’elles narrent nous invitent à vivre, photo après photo, cette aventure humaine commune.

L’exposition a été aussi l’occasion de rendre hommage à Othmane Dilami, disparu fin 2016 en Inde à l’âge de 30 ans.