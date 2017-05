Le « Jamel Comedy Club » au Marrakech du Rire !

Du 28 juin au 02 juillet 2017

Pour sa 7e édition, la grande messe de l’humour promet de belles surprises. La nouveauté pour cette année, une nouvelle scène L’espace Prestigia où se produira la troupe du « Jamel Comedy Club » qui fête ses 10 ans. « Le Marrakech du Rire est pour moi depuis 7 ans un rêve éveillé. Cette joie, nous sommes chaque année plus nombreux à la partager. Plus qu’un festival, le MDR est un trait d’union entre les cultures », confie l’humoriste et fondateur du festival Jamel Debbouze.

La grande scène du Palais Badii accueillera le Gala Afrika, qui verra défiler plusieurs humoristes francophones venus de différents pays africains. « C’est une réelle satisfaction de pouvoir réunir autant d’artistes marocains, algériens, tunisiens, ivoiriens, sénégalais, congolais, français, belges, suisses, canadiens, etc., de pouvoir faire voyager le Marrakech du Rire au delà des frontières et de réunir un public aussi éclectique », déclare fièrement Karim Debbouze, Directeur Général du festival.

Et pour la 1ère fois, l’initiative « Libres Ensemble » en partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie sera lancée pendant le festival. Une caravane qui permet à des centaines de milliers de jeunes sur les 5 continents de s’exprimer, de clamer leur refus de l’obscurantisme, leur amour de la liberté. « C’est une caravane pour faciliter l’échange, le dialogue, la transmission, la circulation des mots. Des mots pour dire, des mots pour rire ou des mots pour agir. Pour permettre aux jeunes de rappeler sans relâche leur volonté de vivre libres ensemble, libres (aussi) de rire ensemble », estime Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie.

Autre nouveauté cette année, le festival du stand up s’ouvre au théâtre et propose des comédies hilarantes comme « JAW JAB » de Mohamed Al Jem proposée au Théâtre Royal le samedi 1er Juillet.

Et comme à l’accoutumé, plusieurs lieux de la ville ocre accueilleront les différents spectacles du festival, notamment le Palais Badii, le Théâtre Royal, Le Colisée et l’Institut Français.

La programmation des spectacles :

Palais Badii : 21h15

Le 28 juin : Le grand gala d’ouverture « Eko et ses amis »

Le 29 juin : Gala Afrika

Les 30 juin & 1er juillet : Gala Jamel & ses amis

Théâtre Royal : 20H30, 21H15

Le 28 juin : Le nouveau spectacle d’Ahmed Sylla « Avec un grand A »

Le 29 juin : Le spectacle de Rachid Badouri

Le 30 juin : Le One Man Show d’Alban Ivanov

Le 1er juillet : La comédie JAW JAB de Mohamed Al Jem

L’Institut Français :

Le 28 juin : Scène internationale des jeunes talents

Le 29 juin : Le show de Samira Orosmane

Le 30 juin : Projection du film « La grande évasion »

Le 1er juillet : Le spectacle pour enfants « Les âmes nocturnes » (11h-14h)- Masterclass du rire (18h00), Le spectacle de Karim Duval (21h00)

Le Colisée :

Le 28 juin : L’ascension, un film de Ludovic Bernard avec Ahmed Sylla : 19h00

Le 29 juin : Les inqualifiables : 20H30

Le 30 juin : Scène découverte : 20H30

Le 1er Juillet : le film « Moi, moche et méchant » : 15h

Espace Prestigia

Le Jamel Comedy Club (4 spectacles du 28 juin au 1er juillet) à 20h30