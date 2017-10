« Le Maroc modèle d’une société musulmane tolérante et ouverte sur le monde », c’est le thème du colloque sur la Tolérance organisé ce samedi 14 octobre 2017, au Sofitel Royal Bay Agadir, par l’association pour la Tolérance.

Le Prix de la Reconnaissance Spéciale du leadership dans la promotion de la tolérance et le rapprochement inter-culturel décerné récemment, au roi Mohammed VI, par la Coalition Mondiale pour l’Espoir (The Global Coalition for Hope) en est justement l’illustration.

Ce colloque qui s’est tenu en marge de la 12e édition du Concert pour la Tolérance a pour objectif de débattre sur la promotion des valeurs de respect, de paix et de vivre ensemble, d’ouverture et de Tolérance. Le Maroc est de ce point de vue et depuis toujours, une société multiculturelle et une terre d’accueil ouverte aux autres civilisations, cultures et religions. Le Royaume du Maroc confirme notamment à travers l’évènement du Concert pour la Tolérance, son engagement historique pour le rapprochement et le dialogue des cultures…

Cette rencontre a été animée par Malik Diawara, Directeur de la rédaction du Point Afrique. En présence de Mohamed Aujjar, ministre de la Justice, membre Fondateur de l’Organisation Marocaine des Droits de l’Homme (OMDH), (2014) ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’Office des Nation Unies à Genève, (2002 –‐2004), ministre chargé des Droits de l’Homme, Luc Chatel, ancien Député (LR) et président du groupe d’amitié France – Maroc (2012–‐ Juin 2017), Marylise Lebranchu, Ministre de la Décentralisation et de la Fonction Publique (2012–‐2016), Garde des Sceaux (2000–‐2002), Secrétaire d’Etat chargée des PME, du commerce, de l’artisanat et de la consommation (1997–‐2000) ainsi que Ahmed Ghayet, Fondateur de l’association Maroc Pluriel.