Le Musée de l’histoire et des civilisations ouvre ses portes à Rabat

Après 12 mois de travaux de restauration et de rénovation menés par la Fondation nationale des musées, l’ancien Musée archéologique de Rabat ré-ouvre ses portes sous le nom de Musée de l’histoire et des civilisations.

Le musée qui dispose d’une riche collection archéologique, -dont les extraordinaires bronzes de Volubilis ayant voyagé à Paris, Marseille, en Russie et aux Emirats Arabes Unis au cours des 4 dernières années.-, a pour vocation de présenter l’histoire du Maroc depuis la préhistoire jusqu’à l’époque islamique. Il offre ainsi à ses visiteurs une exposition permanente. Il s’agit d’une collection archéologique exceptionnelle montrant les diverses civilisations installées au Maroc depuis la préhistoire jusqu’à l’époque islamique.

La nouvelle scénographie ainsi que les nouveaux supports de médiation permettent, par ailleurs, de rationnaliser et de valoriser l’ensemble de la visite. Celle-ci n’est plus seulement constituée d’une suite d’objets d’importance archéologique majeure, mais devient un parcours pédagogique et thématique, une synthèse de l’histoire multimillénaire du territoire marocain et de ses différentes civilisations, un véritable voyage à travers les âges.