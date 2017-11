Le musée Mohammed VI accueille les œuvres de Goya !

Du 31 octobre 2017 au 4 février 2018 au Musée Mohammed VI à Rabat

Organisée par la Banque d’Espagne, la Fondation Nationale des Musées et le Musée Mohammed VI, l’exposition « De Goya à nos jours. Regards sur la collection Banco de España » est une première au Maroc. Une occasion exceptionnelle de renforcer les liens d’amitié entre le Maroc et l’Espagne.

Elle reflète les origines et l’histoire de la Banque d’Espagne, qui a décidé il y a plus de 200 ans que l’art devrait faire partie de son patrimoine. Composée de plus de 70 pièces, cette exposition donne l’aperçu le plus complet sur l’art espagnol, jamais exposé au Maroc, jusqu’à aujourd’hui. Goya y est présenté comme l’artiste ayant le plus contribué à la concrétisation de la modernité artistique espagnole, dont la construction se poursuit avec une sélection d’œuvres appartenant à la collection contemporaine.

Organisée selon un critère chronologique, l’exposition rappelle dans sa 1ère partie les origines de la collection, à travers une sélection extraordinaire de portraits due au magistère des portraitistes les plus remarquables. Francisco de Goya, Salvador Maella, Vicente López, Federico de Madrazo, Sorolla et Zuloaga, entre autres, immortalisent tant les monarques qui ont soutenu le développement de l’institution financière depuis sa création, que les gouverneurs et les personnages illustres ayant assuré sa promotion. L’exposition s’articule ensuite autour de plusieurs chapitres qui traversent une partie de l’histoire de l’art contemporain espagnol, des années 1950 à nos jours. Le dernier chapitre fait voir une sélection de la création plastique internationale des dernières décennies.

L’exposition cherche à mettre en valeur les lignes de force stylistiques et conceptuelles de la collection, à chaque moment, ce qui nous conduit de l’abstraction de tendance informelle, avec les œuvres de Tàpies, Saura, Millares, Guerrero ou Chillida, aux idées innovantes et analytiques de Asins, Sevilla et l’équipe 57. Les réalismes critiques sont également abordés (Canogar, Equipe Crónica, Equipe Realidad) et les productions qui s’interrogent sur la peinture dans diverses optiques (Luis Gordillo, Carlo Alcolea, Barceló ou Miguel Angel Campano). L’exposition termine avec les regards divergents d’artistes des années 1990 (Pedro G. Romero, Rogelio López Cuenca, Eulàlia Valldosera ou Helena Almeida) et une sélection d’artistes qui adoptent dans leur travail une position proche de l’art conceptuel (Tillmans, Aballí, Joao Louro, ou PepAgut).