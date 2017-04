Le nouvel album de Faudel produit par RedOne !

Le petit prince du raï vient d’annoncer ce mardi 25 avril à Casablanca son come-back sur la scène musicale. Ravi de sa collaboration avec le producteur de renommée internationale RedOne, le chanteur franco-algérien possédant depuis 2012 la nationalité marocaine, a annoncé la sortie de son nouvel album composé de 20 titres. Un album mixant à la fois le style de RedOne et celui de Faudel. « J’ai essayé de faudéliser RedOne et croyez-moi ça n’était pas une chose facile parce qu’il est très exigeant », a déclaré le chanteur.

Le premier single de ce nouvel album produit par RedOne sera dévoilé au public au lendemain du mois sacré de Ramadan.

Lauréat de deux Grammy Awards et trois Brit Awards, RedOne est un hit maker, producteur et arrangeur parmi les plus réputés de l’industrie musicale. Déjà légendaire dans la profession, le natif de Tétouan à l’agenda surbooké a travaillé avec Michael Jackson, révélé Lady Gaga en produisant les plus grands tubes de la star dontPoker Face, un single vendu à 10 millions d’exemplaires, ou encore offert à Khaled la chanson C’est la vie, qui s’est écoulée à 4,5 millions de copies, et dont la reprise permettra à Marc Anthony de remporter un Latin Grammy Award en 2013 avec Vivir Mi Vida. A son actif également : des collaborations remarquées avec Pitbull, Shakira, Usher, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, Mika et Christina Aguilera, entre autres.

Aujourd’hui, ce touche-à-tout de génie, également compositeur et musicien, s’apprête à collaborer avec une autre figure de la musique : Faudel, le célèbre chanteur de raï devenu, à seulement 25 ans, le porte-parole de toute une génération. A travers ses chansons les plus marquantes, dont le hit Tellement je t’aime, Faudel prône depuis près de vingt ans une fusion subtile entre deux mondes, celui de ses origines, proche de la tradition oranaise, et celui de l’Occident, berceau des rythmes électroniques. Le résultat de cet heureux mariage : un artiste plein de générosité, plébiscité par tous et dont la participation au concert 1, 2, 3 soleils, avec Khaled et Rachid Taha, a permis de faire entrer le raï par la grande porte de la musique internationale.