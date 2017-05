L’eau et le sacré

Du 12 au 20 mai 2017

Pour sa 23e édition, le Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde célébrera l’eau dans sa dimension sacrée. Il nous promet des moments de musique et de partage mémorables au fil de quatre rendez-vous : les concerts et spectacles autour des musiques sacrées, les Nuits de la Médina, le Forum de Fès et le Festival dans la ville, s’offrant au plus grand nombre. Après l’hommage rendu à l’Inde l’année dernière, le festival met à l’honneur cette année la Chine au patrimoine millénaire.

La soirée inaugurale donnera le ton de cette édition qui se veut engagée en faveur du respect de l’environnement, comme le prolongement naturel d’une démarche spirituelle. Y sera présentée une création sur-mesure mobilisant des artistes venus des quatre coins du monde : Spirit on the Water, imaginée par le directeur artistique Alain Weber et mis en musique par le compositeur et chef d’orchestre Ramzi Aburedwan. Ce spectacle, dont le titre est emprunté à une chanson mythique de Bob Dylan, porte un regard sur l’eau comme source de vie. Sa mise en scène et sa narration musicale se veulent contemporaines et « organiques » !

On y retrouvera un grand orchestre et des emprunts à différentes traditions, mais leur alliance sera guidée par l’esprit de la nature. Onomatopées, bruissements et clapotis, hululements et chants de baleine nous feront osciller entre songe aquatique et vision apocalyptique.

Le mapping réalisé sur les murailles de Bab Al Makina, proposera un voyage dans le temps jusqu’à l’origine d’une humanité responsable de sa propre mise en péril. Inspirée par l’eau et l’amour de la nature, la programmation sera ponctuée par la liesse du flamenco, l’esprit de fête inhérent aux patrimoines insulaires et la magie de créations originales. « Cette édition sera placée sous le signe de l’eau. Ce choix répond à la nécessité de sensibiliser le plus grand nombre aux problématiques écologiques qui travaillent la planète et dont dépend le sort même de l’humanité » précise Abderrafih Zouitene, Président de la Fondation Esprit de Fès et du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde.

Des artistes de renom prendront part à cette grande fête spirituelle notamment : Eric Bibb, Lingling Yu, Vicente Amigo, Vincent Moon et Priscilla Telmon, Marlui Miranda, Stelios, Petrakis Quartet, Lankum, Les Violons Barbares, Aziz Sahmaoui et Harold Lopez-Nussa, Claire Zalamansky, Marc Vella, Majda Roumi, Yasmine Hamdane, Izlan, Inouraz, Titi Robin et Mehdi Nassouli, Simon Elbaz, Vincent Moon et Priscilla Telmon.