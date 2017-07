Leila BZR, l’art au bout des doigts !

Passionnée depuis toujours de pinceaux, la jeune Make up Artist, de son vrai nom Leila Boulkaddat, sublime tout ce qu’elle touche. Usant du maquillage pour exprimer tout son art et son talent, sa touche est reconnaissable parmi mille.

En plus de maquiller les mariées et les célébrités (Oum,…), l’artiste chevronnée met également en beauté les mannequins de plusieurs défilés de mode notamment le défilé du Sahara Fashion Show, le défilé wachmacouture ou celui du salon national du mariage ou elle a donné une Master Class Make Up digne des plus grands.

Licenciée en Finances et Gestion, Leila BZR a aussi suivi une formation spécialisée à Paris pour devenir coach en développement personnel. Une occupation qui lui va si bien, elle l’âme sensible et au cœur généreux !