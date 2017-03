L’émission « Inside Africa » de CNN met le focus sur Al-Qarawiyyin à Fès

L’émission « Inside Africa » de CNN met en avant les manuscrits et la restauration de la plus ancienne université au monde, Al-Qarawiyyin à Fès

Vendredi 24 Mars à 16H30 sur CNN International

Cette semaine, «Inside Africa» sur CNN International met à l’honneur la ville marocaine de Fès qui abrite la plus ancienne université au monde et l’un des plus importants centres intellectuels de l’Islam, la Bibliothèque Al-Qarawiyyin.

Construit en 859 après JC, al-Qarawiyyin abrite plus de 30 000 ouvrages et a attiré les savants et les artisans à Fès depuis le Moyen Âge.

Moha Ennaji, professeur Linguistique et de Culture à l’Université de Fès, explique les traditions académiques de la ville: «Fès a été un centre d’apprentissage essentiel pour les études islamiques, mais également pour la langue et la littérature arabe, pour l’astronomie, la géométrie, l’arithmétique et d’autres disciplines ».

Ces dernières années, plusieurs sites islamiques importants ont été détruits, emportant avec eux de nombreux manuscrits historiques d’une valeur inestimable et rendant la protection des textes les plus précieux de Fès plus nécessaire que jamais.

La conservation des textes anciens a toujours été une priorité à al-Qarawiyyin et «Inside Africa» a suivi les efforts de restauration et de modernisation de l’université, afin de permettre l’accès à certains des textes les plus précieux du monde aux générations futures.

Parmi les textes conservés à al-Qarawiyyin figurent l’un des plus anciens Coran au monde, un texte manuscrit de l’historien Ibn Khaldoun et un manuel médical du philosophe musulman Ibn Tofail – exemplaire unique au monde.

Ennaji confirme l’importance de Fès comme une ville universitaire et islamique à «Inside Africa» : « Fès a joué un rôle majeur en tant que ville islamique car à travers Fès, l’islam fut introduit non seulement au Maroc et en Afrique du Nord mais également en Afrique de l’Ouest et vers l’Europe méridionale, en particulier l’Andalousie ». ”

«Inside Africa» suit la restauration de la médina à Fès. Cette dernière sert non seulement pour maintenir son statut de patrimoine mondial de l’UNESCO, mais aussi pour améliorer la vie de ceux qui y vivent et y travaillent.

Fouad Serghini, directeur de l’agence responsable de la restauration de la ville, ADER-Fès, explique les objectifs du programme: «Si nous voulons faire une réhabilitation utile, il ne suffit pas de faire une simple restauration des murs mais aussi et surtout créer un environnement favorable pour le commerce, pour l’innovation et pour l’expression artistique à l’intérieur de l’enceinte de la médina … Nous œuvrons pour les générations futures et pour l’avenir ».

Une partie intégrante de ces plans est le travail des artisans et les funduqs dans lesquels s’effectuent les échanges. «Inside Africa» accompagne ainsi Fouad Serghini à travers la ville pour en apprendre davantage sur la façon dont la restauration de Fès aura un impact positif sur le plan culturel et économique.

Lahssen Bouadilla, un fabricant de chapeaux traditionnels de Fès, explique durant l’émission : «Les artisans sont ceux qui font le business dans la ville. Si le business n’est pas bon pour eux, alors toute la ville en pâtit. Les artisans jouent un rôle primordial dans l’économie de Fès ».

Tout au long de la restauration, la bibliothèque al-Qarawiyyin est restée partiellement ouverte, laissant les textes anciens accessibles aux étudiants. Parmi les nombreux changements structurels apportés au bâtiment, le réaménagement comprenait également une salle sécurisée et à température régulée pour une conservation optimale des manuscrits.

Abdelfattah Boukchouf, conservateur de la bibliothèque, explique à «Inside Africa» l’importance des changements: «La restauration de la bibliothèque était une nécessité car, depuis sa construction au XIVe siècle, elle a toujours été ouverte aux chercheurs et aux savants. C’est un héritage des générations précédentes que nous devons préserver, et notre devoir est de veiller à ce qu’il puisse rester accessible à l’humanité et aux générations futures.

Cinq ans après le début des travaux de restauration, la bibliothèque est aujourd’hui équipée d’installations permettant de numériser les manuscrits les plus précieux avant que la bibliothèque ne soit totalement ouverte dans un avenir proche.

La réouverture de la bibliothèque symbolisera la poursuite de la longue tradition d’éducation d’Al-Qarawiyyin à Fès ainsi que l’achèvement de la restauration de la médina.

Pour Abdelfattah Boukchouf, la préservation du statut et de l’avenir du site pour la prochaine génération est l’aspect le plus important de la restauration, comme il l’explique à «Inside Africa»: «Lorsque nous parlons de la bibliothèque d’al-Qarawiyyin, nous parlons de l’une des plus importantes et des plus anciennes bibliothèques dans le monde arabe et islamique … Et comme dit le proverbe: le livre est le meilleur ami de l’homme».

‘Inside Africa’ sera diffusé le 24 Mars à 16 :30 GMT sur CNN International

Elle sera également rediffusée selon le programme suivant :

www.cnn.com/insideafrica