L’équipe Tsunamiss remporte la 3e édition de Sahraouiya

Du 30 janvier au 5 février 2017

L’équipe Tsunamiss composée des coachs de crossfit Sofia Belkamel et Victoria Boulanger a remporté samedi soir à Dakhla le prix Sahraouiyates 2017 pour l’association « Les ambassadeurs de l’autisme » : « On est très heureuses d’avoir participé à cette aventure parce que je pense qu’on s’est bien complétées, chacune ayant ses propres compétences. On est passées par des moments difficiles : tendinite au genou, à la hanche, hypoglycémie, hypothermie, …on a franchi toutes les étapes (trail, VTT, canoë, run et bike) et on a quand même réussi à fournir le meilleur de nous-mêmes grâce à nos « Ambassadeurs de l’autisme » que l’on défend et pour qui on court. On est super heureuses d’avoir rencontré des femmes extraordinaires qui malgré leurs soucis de santé, sont venues participer à cette course, et qui ont dépassé leurs propres limites et leurs peurs,… on est vraiment super fières d’avoir participé à ce raid féminin de solidarité ».

Lors de la cérémonie de clôture, Aicha Ech-chenna, présidente de l’Association Solidarité Féminine et marraine de la manifestation s’est félicitée de l’esprit de solidarité de ce raid humain qui vise à soutenir plusieurs associations marocaines à réaliser leurs projets. « Sahraouiya a réussi en 3 ans ce que j’ai réalisé en 57 ans de militantisme », a déclaré la première dame de la Solidarité au Maroc qui a souhaité par la même occasion voir dans les éditions à venir des Sahraouiyates venues d’Afrique et de pays maghrébins.

Pour sa part, Leila Ouachi, présidente de l’Association Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle, organisatrice de ce raid solidaire multi-sports, s’est félicitée du succès de cette 3e édition et a rendu hommage à toutes les participantes venues des 4 coins du monde. « Notre objectif c’est de créer une communauté internationale qui œuvre pour plusieurs associations qui concernent la femme ou les enfants. Une communauté Sahraouiyates pour venir en aide aux autres, pour accompagner et permettre à toutes les femmes de s’épanouir et surtout permettre à la femme sahraouie d’investir le monde du sport », nous a-t-elle confié.

Une dotation financière a ainsi été accordée à l’association des « Amis du Ruban Rose » qui soutient et accompagne les femmes atteintes de cancers du sein, l’association « Solidarité Féminine » qui prévient l’abandon des enfants par la réhabilitation économique et sociale de leur mère ainsi que l’association locale Malaïka dédiée aux enfants atteints du cancer.