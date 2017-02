L’association Sourire de Reda s’associe à 2 célèbres artistes marocains pour réaliser 2 murs du sourire à Casablanca.

Chaque année, à l’occasion du 5 février, Journée Internationale de Prévention du Suicide dans les pays francophones, l’association Sourire de Reda mène une campagne de sensibilisation. La campagne STOP AU SILENCE, initiée en 2016, souligne l’importance pour les jeunes de s’exprimer sur leur souffrance pour se sentir mieux et éviter les passages à l’acte. Elle sera de nouveau diffusée en presse, radio et sur le web pour toucher le plus grand nombre.

La semaine du 5 février, en complément de sa campagne dans les médias, Sourire de Reda va créer un événement urbain : « les Murs du Sourire ».

Les artistes ED et Placebo se sont engagés et ont mis leur talent au profit de la cause des jeunes pour réaliser une performance sur le thème « Créer-Sourire- Vivre » en graffant des murs de Casablanca.

Leur créativité a donné lieu à deux magnifiques fresques urbaines. « La pratique artistique est un formidable vecteur d’expression des émotions. L’adolescence n’est pas toujours un moment agréable de la vie. C’est une période pendant laquelle il est souvent difficile de confier ses maux et ses mots. Nous souhaitons dire aux jeunes qu’à ces instants là, créer peut stimuler le sourire et leur redonner goût à la vie ! Nous souhaitons qu’ils sachent que nous les reconnaissons dans ce qu’ils sont et qu’ils ne sont pas seuls ! » a déclaré Meryeme Bouzidi Laraki, Présidente-Fondatrice de Sourire de Reda. « Nous sommes très heureux d’avoir des artistes aussi talentueux à nos côtés pour diffuser, à travers le Street art, des messages de prévention de manière originale. » poursuit-elle.