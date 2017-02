La Fondation Attijariwafa bank a organisé, dans son espace d’art Actua à Casablanca, Jeudi 02 février 2017, la 26ème édition de son cycle de conférences « Échanger pour mieux comprendre». Cette rencontre, qui a réuni plusieurs personnalités du monde des affaires, de la culture et de la société civile, a été consacrée à la présentation du livre « Le Maghreb, des origines à nos jours : Vision 2050 » de M. Mohamed Kabbaj, Président de Softgroup Holding, et de feu M. Malek Chebel, essayiste, philosophe et anthropologue.

Dans son mot de bienvenue, M. Mohamed El Kettani, Président-Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, a rappelé l’importance de cet ouvrage et la force du message qu’il véhicule, au lendemain du retour du Maroc au sein de l’Union Africaine. « Désormais, notre vœu le plus cher est de voir ce même élan mobilisateur s’étendre à l’ensemble des pays de l’Union du Maghreb Arabe. Et cet ouvrage qui analyse notre potentiel commun, suggère des passerelles et invite à la complémentarité avec nos voisins, est un acte, non pas d’utopie, mais de réalisme », a déclaré M. El Kettani.

En présence de M. Kebir Mustapha Ammi, Écrivain, Essayiste et Dramaturge, de M. Francis Ghilès, Directeur du Centre d’Etudes et de Documentation de Barcelone et de M. Abdelkader Retnani, Directeur des Éditions La Croisée des Chemins, M. Mohamed Kabbaj a rappelé le contexte et les conditions dans lesquels a été réalisé cet ouvrage porteur d’une vision prospective d’un optimisme réaliste pour le Maghreb. « L’ouvrage commence par un panorama rapide sur l’histoire contrastée du Maghreb, avant de mettre en exergue le potentiel commun, les solutions, passerelles et complémentarités éventuelles entre les 5 peuples », explique M. Mohamed Kabbaj. Sous la modération d’Abdellah Tourabi, Journaliste et chroniqueur, les intervenants ont exploré les divers atouts de cette zone géographique et avancé quelques chantiers à prioriser dans divers domaines, en plaçant la jeunesse et la culture au cœur des préoccupations.

Á travers cette conférence-débat, la Fondation Attijariwafa bank confirme son soutien en faveur de la production intellectuelle, de la promotion de la connaissance et d’un débat constructif autour de thématiques d’actualité. Elle contribue, de fait, à l’avancée de toutes les idées constructives pour le Maroc, le Maghreb et l’ensemble du continent africain. Conformément à sa stratégie de soutien à la production intellectuelle marocaine et à l’encouragement de la lecture auprès du grand public et en particulier auprès des jeunes, la Fondation Attijariwafa bank a offert un exemplaire de l’ouvrage « Le Maghreb, des origines à nos jours : Vision 2050 » à l’ensemble de ses invités.

Biographie des auteurs

Mohamed Kabbaj est né à Fès en 1943 au sein d’une famille de commerçants et d’intellectuels. En 50 ans, cet autodidacte, aide-commerçant à 12 ans, ayant prospéré dans l’industrie, l’immobilier et la distribution, a parcouru le monde (et le Maghreb !) lors de multiples voyages professionnels. Décoré par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II pour sa réussite professionnelle, puis par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour son œuvre de mécénat, Mohamed Kabbaj est à la tête de la Fondation Amine Kabbaj, association reconnue d’utilité publique et responsable du financement et de la construction de plusieurs unités de soins à travers le Maroc. Pour Mohamed Kabbaj, le mécénat est une culture qui se transmet de père en fils, ayant luimême été influencé par son père Abdellatif, et encourageant ses enfants à suivre le même chemin. Cette âme de mécène se traduit également par le souhait de faire un legs culturel à travers des écrits. C’est ainsi que Mohamed Kabbaj a publié 3 ouvrages : « Un bouquet de proverbes marocains », «Contes et proverbes marocains» et « Mille et une manières de porter châles et foulards ». Ces ouvrages sont une manière pour Mohamed Kabbaj de pérenniser la culture orale traditionnelle marocaine et d’exprimer une belle image d’un accessoire faisant partie intégrante de l’habit traditionnel marocain. La convergence des thématiques de 3 livres peut se lire dans son amour de la préservation d’une culture marocaine ancestrale.

Feu Malek Chebel est Essayiste, Philosophe et Anthropologue des religions. Algérien né à Skikda en 1953, il décède le 12 Novembre 2016 à Paris. Il étudie en Algérie, puis en France, à Paris, où il approfondit notamment la psychanalyse. Il a enseigné dans de nombreuses universités à travers le monde. Auteur d’ouvrages spécialisés sur le monde arabe et l’islam, son travail s’appuie sur la notion de « L’islam des Lumières ». Il tient des conférences dans de nombreux pays d’Europe et d’Afrique, et travaille à une vaste enquête sur l’islam dans le monde. L’œuvre prolifique de Malek Chebel, nourrie de son triple bagage d’historien, de psychanalyste et d’anthropologue est principalement consacrée à la défense de la liberté sous toutes ses formes, liberté politique et liberté de pensée. Il a publié plus de 40 livres et essais dont Islam et libre-arbitre (2003, Ed Dervy) Manifeste pour un islam des Lumières (2004, Ed. Hachette Littératures) Islam, passion française : une anthologie (2004, Ed. Bartillat) La question du Maghreb lui tenait particulièrement à cœur.